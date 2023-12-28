وزارة العمل : تسليم عقود عمل جديدة لذوى الهمم بالقاهرة

أعلنت وزارة العمل، أن مديرية العمل بمحافظة القاهرة سلمت 12 عقد عمل لشباب من ذوى الهمم أبناء المحافظة، وذلك للعمل فى 4 شركات للقطاع الخاص تعمل فى مجال صناعة الملابس الجاهزة ، بالتنسيق مع مكتب عمل السلام، وفى ضوء جهود المديرية لتوفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة لدمجها فى المجتمع ، للإستفادة من قدراتها وامكانياتها فى المشاركة فى عمليات التنمية كحق من حقوق ذوى الهمم التى وفرها لها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية وحماية الأضخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية ، والتى ألزمت احكامه المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فاكثر بتعيين شاب من ذوى الهمم من بين عمالها بنسبة 5 % من إجمالى العمال ..

واوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، ان تلك الجهود التى تقوم بها المديرية تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالعمل على دمج ذوى الهمم بمنشىت القطاع الخاص والإستثمارى من خلال توفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة لهم تراعى الحد الأدنى للاجور ومتابعة شغل تلك الفرص والتأكد من تمتع الشباب بحقوقهم وواجباتهم التى كفلها لهم داخل أماكن العمل.

وأضاف مدير المديرية ان الأجهزة التابعة للمديرية من مكاتب تفتيش العمل والتشغيل والسلامة والصحة المهنية مستمرة فى توفير ومتابعة فرص العمل لتلك الفئة كدور اصيل لها فى مهام عملها اليومية والدورية، منوهاً إلى ان الشركات التى وفرت الفرص هى : شركة دايس ، ومطبعة الحرية ، ومصنع ملابس ميكس للملابس الجاهزة ، ومصنع فيترين للملابس الجاهزة ..

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