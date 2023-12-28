محافظ القاهرة يقوم بجولة تفقدية بأحياء القاهرة للإشراف على جهود رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة تفقدية بأحياء القاهرة للإشراف على جهود الأجهزة التنفيذية لرفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع وتسهيل حركة المواطنين والسيارات بالشوارع الرئيسية والكبارى والأنفاق.

ورافق المحافظ فى جولته م. عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيًا، مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه.

وشدد محافظ القاهرة على أنه تم رفع درجة الاستعداد مبكرًا للتعامل مع أى تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية مشيرًا إلى وجود تنسيق مع هيئة الأرصاد على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس.

كما أكد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم ربط الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.