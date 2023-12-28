بالأسماء... إصابة 9 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالدقهلية بسبب الطقس السيئ

أصيب 9 أشخاص اليوم الخميس فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام عزبة الشرباصى على طريق منية النصر الكردي فى محافظة الدقهلية بينهم فلبينيه بسيب سوء الأحوال الجوية وجرى نقلهم إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي لتلقى العلاج اللازم .

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بإنقلاب سيارة ميكروباص على طريق منية النصر الكردي أمام عزبة الشرباصي ووجود مصابين .

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بعد انحراف عجلة القيادة في يد السائق بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 مواطنين بينهم 4 سيدات منهن سيدة فلبينية الجنسية ونجلها بسحجات وكدمات وكسور متفرقة بالجسم وهم جوزافيه أكوافيزا 45 عامًا، فلبينية الجنسية ونجلها زياد مقبل محمد 11 عامًا، ومنال علي أحمد 52 عامًا ومحسن السيد السادات 43 عامًا، وأسامة عبد المعز عبدالحافظ 51 عامًا، ومريم المغربي علي 26 عامًا، وجابر عاطف أحمد 32 عامًا، والمغربي علي محمد 37 عامًا، مقيمين بالمنزلة، وياسمين السيد عبدالرحمن 36 عامًا، ومقيمه بالمطرية.

وجرى نقلهم لمستشفى ميت سلسيل المركزي لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.