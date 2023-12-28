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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء السوداني: الحكومة ماضية باتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
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أكد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، أن موقف الحكومة واضح ورافض للاعتداءات العدائية تجاه القواعد العراقية، لافتا إلى أن الحكومة ماضية باتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق، وفقا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مراسم استقبال رسمية لنظيره الإسباني بيدرو سانشيز، في القصر الحكومي وسط العاصمة بغداد.

وسيعقد السوداني وسانشيز جلسة مباحثات تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسيق المواقف إزاء التحديات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فيما يعقدان اجتماعًا موسعًا يتناول أوجه التعاون والشراكة في مختلف المجالات، وسبل تنمية العلاقات في الاستثمار وتعزيز الفرص الاقتصادية وصولًا الى شراكة استراتيجية بناءة.

وستشهد الزيارة عقد لقاء موسع لرجال الأعمال العراقيين والإسبانيين وممثلي الشركات المتخصصة، بحضور رئيس مجلس الوزراء ونظيره الإسباني.

رئيس الوزراء العراقي العراق القضايا الاقليمية والدولية