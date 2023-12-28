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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

اليوم.. مناقشة أعمال الشاعرة أمينة عبد الله

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يقيم منتدى كناية للحوار وتبادل الثقافات بباريس، أمسية نقدية تتخللها قراءات شعرية مع الشاعرة المصرية أمينة عبد الله مساء اليوم الخميس، وذلك في الثامنة مساء بحضور النقاد عبد الجليل حمودي، نبيل شوفان، وحميد عقبي، يعد اللقاء ويقدمه حكمت الحاج.
الشاعرة أمينة عبد الله أصدرت من قبل عدد من الأعمال والدواوين الشعرية المنشورة من بينها "ألوان رغاوى البيرة الساقعة" و"بروفة جنرال لدخول الجنة" و"بنت الشتا" و"كان الماء عبدا ساخنا" و"سوبر ماركت" و"سندات ملكية" و"بنات للألم".

الشاعرة أمينة عبدالله أمينة عبدالله منتدى كناية