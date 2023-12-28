حزب المؤتمر: القمة المصرية الأردنية تأكيد على وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

قال الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، إن القمة المصرية الأردنية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني، للدفع نحو وقف دائم لإطلاق النار فى غزة ودعم إنفاذ المساعدات الإنسانية للأشقاء فى غزة.

وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن القمة المصرية بين الزعيمين تعكس عمق العلاقات بين البلدين واهتمام الجانبين بالقضية الفلسطينية، وتعكس مكانة مصر وسياستها الخارجية.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن العلاقات بين مصر والأردن قوية على مدار السنين، وظهر ذلك بشكل أكبر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الدكتور أحمد منصور، إلى أن مصر والأردن فى عين الحرب على غزة وأكثر دول العالم معاناة منها وتأثيرا بها بسبب البعدين التاريخى والجغرافى من فلسطين.

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الزعيمين وضعا المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للوقف الفوري إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات والأحجام والسرعة اللازمة التي تحدث فارقا حقيقيا للتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة.