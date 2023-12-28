شهيد و14 مصابا خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب 14 آخرون، اليوم الخميس، خلال مواجهات بين الشباب الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في محيط دوار المنارة وسط مدينة رام الله، تخللها عملية اعتقال ثلاثة مواطنين من منازلهم.

وأعلنت مصادر طبية في مجمع فلسطين الطبي برام الله، استشهاد الشاب حازم عبد الفتاح قطاوي، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت مصادر طبية في الهلال الأحمر الفلسطيني، أن من بين المصابين 4 إصابات بالرصاص الحي، بينهم صحفي، وذلك بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليهم وسط المدينة، وتلقوا الإسعافات والعلاجات اللازمة، قبل أن ينقلوا للمستشفى لاستكمال العلاج.

وكانت قوات الاحتلال داهمت عدة مناطق في مدينتي رام الله والبيرة، واقتحمت مركز المدينة (دواري المنارة والساعة)، واقتحمت عددًا من محلات الصرافة، واستولت على 10 ملايين شيكل.