بنين.. ميناء كوتونو يرفع الحظر المفروض على الواردات إلى النيجر

رفع ميناء كوتونو المتمتع بالحكم الذاتي في بنين الحظر المفروض على واردات البضائع إلى النيجر، حيث أعلنت الإدارة العامة للميناء ذلك في رسالة مؤرخة مساء أمس الأربعاء 27 ديسمبر 2023.

وقالت إذاعة فرنسا الدولية، إن الحاويات التي تم تفريغها لن تتمكن من دخول النيجر عبر حدود بنين، فهي لا تزال مغلقة تطبيقا للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها منظمة غرب أفريقيا الاقتصادية "الإيكواس" بعد الانقلاب العسكري الذي جرى في نيامي أواخر يوليو الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، يمكن لبعض السلع التحايل على العقوبات من خلال المرور عبر بوركينا فاسو.

ويأتي هذا الإجراء، بعد أيام قليلة من رغبة رئيس بنين باتريس تالون في تطبيع علاقاته بسرعة مع النيجر، وهو ما يشير على الفور إلى خطوة أولى.

ويوضح المدير التجاري والتسويقي لميناء كوتونو المستقل، كريستوف فان دن براندن، أننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد موضحا: "هذا لا يعني أن إجراءات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قد تم رفعها. هذه مجرد إجراءات تتعلق بعمليات ميناء كوتونو".

ومن الناحية الرسمية، كان الحظر المفروض على الواردات إلى النيجر، والذي فُرض في أكتوبر، واضحًا أيضًا: فقد كانت الحاويات تتراكم في الميناء لأنه على الرغم من عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لا تزال هناك طلبات للنيجر.

وفي أكتوبر الماضي، لاحظ الميناء أن مساحات التخزين الخاصة به كانت مزدحمة بنسبة تصل إلى 90٪، وهذا هو المكان الذي تم فيه تعليق الواردات إلى النيجر وكانت طلبات نيامي لا تزال تصل.

وتعلن سلطات الميناء أنها خففت الازدحام بنسبة 30% على الأقل بفضل أعمال تخفيف الازدحام، ثم أصبح رفع التعليق ممكنا ويوضح كريستوف فان دن براندن: "لقد تحسن الوضع اليوم كثيرًا" هناك مساحة بالداخل، ولم يعد هناك أي سبب للقول بأن البضائع لم يعد من الممكن أن تأتي وهذا في الواقع هو سبب إلغاءنا للمذكرة الصادرة في أكتوبر.

وتمثل البضائع الخاصة بالنيجر 80% من حجم العبور في ميناء كوتونو.

وفي بداية العقوبات، قام بعض المستوردين، الذين تم حظر حاوياتهم، بإطلاق بضائعهم للاستهلاك في بنين وتجاوز آخرون حدود بنين عبر بوركينا فاسو.