اليوم.. البرلمان العربي يُناقش مستجدات الأوضاع في غزة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، بأن البرلمان العربي سيناقش اليوم الخميس، مستجدات الأوضاع في غزة.

وقال عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي: إننا نرفض مخطط الاحتلال الإسرائيلي للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث إن هذا المخطط بات واضح للكثيرين.

وأوضح "العسومي"، أن البرلمان العربي لن يتخلى عن الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الدور المصري فعال في حل القضية الفلسطينية، وذلك ضمن مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتابع رئيس البرلمان العربي: نتواصل بكل برلمانات العالم خاصة الغربي، لتوضيح الصورة الصحيحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ومقارنة الوضع وأن يتم التعامل كما تم التعامل مع الموقف الأوكراني.

أضاف أن القمة العربية الأوربية التي من المقرر عقدها في الأيام القادمة، لن يكون بها جديد؛ بسبب مواقف بعض الدول الداعمة للحكومة الإسرائيلية.