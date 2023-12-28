بالصور.. موجة من الطقس السيء تضرب بورسعيد

ضربت موجة الطقس السئ محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، متمثلة في سقوط أمطار غزيرة ورياح متوسطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

بالصور.. موجة الطقس السيء تضرب بورسعيد

وظهر قوس قزح بألوانه الرائعة في سماء المدينة، في الوقت الذي رفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء والمديريات الخدمية، وأنتظمت حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس ويواصل مينائي شرق وغرب بورسعيد عمليات شحن وتفريغ السفن.

وكانت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعوا أن يسود أجواء تميل إلى البرودة على مدار اليوم خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، حيث نشهد أجواء قارسة البرودة وتنخفض درجات الحرارة على كل الأنحاء، كما توقعوا سقوط الأمطار المتوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من دمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء.

وعن حالة البحرين، توقعوا أن تكون معتدلة حيث يتراوح ارتفاع الأمواج على البحرين الأحمر والمتوسط ما بين متر ونصف إلى مترين.

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