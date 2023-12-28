حالة الطقس بالإسكندرية.. غطاء سحابي وتوقعات بسقوط الأمطار

سيطرت الأجواء الباردة على محافظة الإسكندرية منذ ساعات الصباح الأولى، حيث تجمعت السحب المنخفضة والكثيفة على معظم المناطق داخل المدينة، وسط توقعات بسقوط أمطار متوسطة إلى شديدة.

وسجلت درجات الحرارة اليوم الخميس 19 درجة مئوية، وسرعة رياح تصل إلى 18 كم/ ساعة، ونسبة الرطوبة اليوم 68%، مع توقعات بسقوط أمطار 5%.

وقد أعلن أمس اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه من المتوقع أن تشهد سقوط أمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة، وقد تم رفع استعداد لتفادي تراكم المياه في بعض المناطق داخل المحافظة.

وأعلنت منذ قليل الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار حالة الطقس المتغيرة، ومن المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة تكون متوسطة الشدة وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق، وتستمر هذه الأجواء مع تقدم الوقت وتزداد حدتها على شرق القاهرة الكبرى وشرق البلاد.