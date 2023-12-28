استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، متجاهلا كل التكهنات والتوقعات حول إجراء عمليات تعويم مرتقبة من قبل الحكومة المصرية وتحرير لسعر الصرف.

وتقدم "البوابة نيوز" لمتابعيها أسعار صرف الدولار الأمريكي في البنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصرية لحظة بلحظة وفق آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية.

ثبت متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الحنيه، بداية تداولات اليوم في البنك المركزي، سعر 30.8389 جنيهًا للشراء و30.9586 جنيهًا للبيع.

استقر سعر الدولار الامريكي اليوم في البنك الأهلي المصري، عند 30.75 جنيهًا للشراء و30.85 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيهًا.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي (أكبر البنوك الخاصة العاملة في مصر) نحو 30.85 جنيهًا للشراء، 30.95 جنيهًا للبيع.

كما سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا.

حقق سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الاسلامي حوالي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع

و استقر سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري، بداية اليوم في بنك قناة السويس عند 30.85 جنيهًا للشراء، و30.95 جنيهًا للبيع.

في بنك الإسكندرية بلغ سعر الدولار الأمريكي بداية اليوم 30.85 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا.

بلغ الدولار فى البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

أيضا استقر سعر الدولار الأمريكي فى بنك التعمير والإسكان عند نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي الي QNB سعر 30.85 جنيهًا للشراء، و وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا.

وفيما يتعلق بسعر العملة الخضراء في السوق الموازي اليوم، والتي تشهد حالة من التذبذب الواضح، سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ما بين 51.20 جنيهًا و51.30 جنيهًا للشراء، و51.40 جنيهًا و51.50 جنيهًا للبيع.