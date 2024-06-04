السبت.. مناقشة رواية "أنا وعمي والإيموبيليا" لناصر عراقي بالقنصلية

تنظم دار الشروق حفل توقيع ومناقشة رواية "أنا وعمي والإيموبيليا" للروائي ناصر عراق، يوم السبت 8 يونيو الجاري، في تمام الساعة 7 مساء، في مبنى قنصلية بوسط البلد. وتناقش الرواية الناقدة د. رشا صالح.



تتخذ الرواية من منطقة (وسط البلد) في القاهرة مركزا لسرد أحداثها التي تدور داخل عمارة الإيموبيليا الضخمة التي صممها المهندسان ماكس أذرعي وجاستون روسي، وتقع عند نقطة التقاء شارعي شريف وقصر النيل، وبناها أحمد عبود باشا عام 1940.



والكاتب ناصر عراق 13 رواية، منها رواية (الأزبكية) الفائزة بجائزة كتارا الكبرى للرواية العربية عام 2016، ووصلت روايتين من أعماله، وهما (العاطل) و(الأنتكخانة)، إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) في 2012 و2023.



وتعود الرواية بالقارئ إلى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، وتحكي قصة (روبرت شارفنبرج)، وهو ألماني هرب إلى مصر من الشرطة السرية للحزب النازي خلال عهد أدولف هتلر، وتعرف في مصر على صديق ساعده على العمل في السينما حتى استقرت أموره، ثم توفي صديقه المصري تاركا ابنا وحيدا، ليتولى روبرت رعايته ردا لجميل صديقه.



وتحمل كلمة ظهر الغلاف "تنقل الرواية بشكل تشويقي أجواء العمل السينمائي خلال الأربعينيات، كما تحاول التعبير عن تلك الأجواء بالموضوع الذي يختاره الروائي ليضفي جوا من الطرافة".



"كما يظهر بعض المشاهير مثل أم كلثوم ومصطفى النحاس وصلاح أبو سيف ونجيب محفوظ كشخصيات فاعلة داخل النص، تتبادل مع أبطاله الكثير من الهموم والتساؤلات حول نشاط أجهزة المخابرات في عالم ما قبل الحرب العالمية الثانية، وتسلط الضوء على التطورات السياسية خلال تلك الفترة وتظهر ما فيها من ثراء وتنوع".