أمطار غزيرة تضرب قرى ومدن محافظة الغربية.. صور

تعرضت مراكز ومدن بمحافظة الغربية قبل قليل إلى سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة مع تقلبات في الطقس وانخفاض في درجات الحرارة على مستوى مراكز المحافظة.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد وجه رؤساء المدن والأحياء والمراكز بسرعة شفط مياه الأمطار حال تجمعها في الشوارع أول بأول بالاشتراك مع فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين. فيما رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ، تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بالمدن أو القرى بسبب الأمطار.

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