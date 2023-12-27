الدوري الإنجليزي.. كريستال بالاس يفرض التعادل على تشيلسي بالشوط الأول

فرض فريق كريستال بالاس التعادل الإيجابي على مضيفه تشيلسي بهدف لمثله، خلال الشوط الأول من المباراة، المقامة بينهما حاليًا على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح الأوكراني ميخايلو مودريك، التهديف في الدقيقة 13 من صناعة مالو جوستو، واستمر تقدم تشيلسي بهذا الهدف حتى الوقت بدل من الضائع.

وفي الدقيقة 45+1، أدرك مايكل أوليز التعادل للضيوف من صناعة الغاني جوردان أيو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

ويحتل تشيلسي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الخامس عشر وفي رصيده 18 نقطة.

ودخل تشيلسي، اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: مالو جوستو – أكسيل ديساسي – بينوا بادياشيل – ليفي كولويل

خط الوسط: موسيس كايسيدو – كونور جالاجير – إيان ماتسين

وفي الهجوم: كريستوفر نكونكو – ميخايلو مودريك – نيكولاس جاكسون.

بينما بدأ كريستال بالاس، المباراة على النحو التالي.

حراسة المرمى: دين هندرسون

خط الدفاع: كلاين - أندرسن - جيهي - ميتشل

خط الوسط: ليرما - ريتشاردز - إيزي

وفي الهجوم: أوليز - ماتيتا - جوردان آيو.