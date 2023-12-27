عزيز الشافعى معلقا على طرح ألبوم عمرو دياب الجديد غدا: "النهارده عيد"

يستعد المطرب عمرو دياب غدا الخميس، لطرح الألبوم الغنائى الجديد له “مكانك” بمناسبة الإحتفال برأس السنة الجديدة، وينتظر جمهور الهضبة والمتابعين نزول الألبوم على مدار الأيام الماضية وحتى الساعات الأولى من طرح الألبوم.

وعلق الملحن عزيز الشافعى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، على ألبوم الهضبة “الليله عيد عشان بكره ألبوم الهضبة عمرو دياب”، فى إشاره منه على أهمية الحدث لدى الوسط الفنى وجمهور العالم العربى.

وأعلن الفنان عمرو دياب منذ بدأ العدوان على قطاع غزة، بالتضامن مع الشعب الفلسطينى والتبرع من خلال جولاته الفنية وحفلاته التى يقوم بإحيائها، إلى سكان قطاع غزة نظير ما يتعرضون له على يد العدوان الإسرائيلى المجرم.

يذكر أن الملحن عزيز الشافعى قد أثار الجدل خلال الساعات الماضية، بعد طرح أغنية روبى الجديدة “ 3 ساعات متواصلة” والتى قام الشافعى بكتابة وتلحين الأغنية، حيث جاءت بعض كلماتها تحمل الإيحاءات التى لم ترض الجمهور ورواد السوشيال ميديا.