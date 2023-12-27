الدوري الإنجليزي.. تشكيل إيفرتون لمواجهة مانشستر سيتي

أعلن شون دايش، المدير الفني لفريق إيفرتون، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة مانشستر سيتي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف فريق إيفرتون، اليوم الأربعاء، نظيره مانشستر سيتي على ملعب جوديسون بارك، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل التوفيز، المباراة وعينه على النقاط الثلاث، من أجل الهروب من منطقة الهبوط، التي وقع بها بسبب عقوبة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الذي عاقب النادي بخصم 10 نقاط من رصيده في البريميرليج هذا الموسم.

ويحتل فريق إيفرتون المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في المرتبة الخامسة وفي رصيده 34 نقطة.

تشكيل إيفرتون لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: باترسون - تاركوفسكي - برانثويت - مايكوليتكو

خط الوسط: أندريه جوميز - أمادو أونانا - جايمس جارنير

وفي الهجوم: جاك هاريسون - نوربيرتو نيتو - دوايت ماكنيل.