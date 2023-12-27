رئيس الوزراء العراقي يجدد موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية

جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ومواجهة وفضح عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، شدد السوداني - حسبما أفادت قناة (العراقية) الإخبارية خلال استقباله رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رائد رضوان - على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي والقوى العظمى خطوات فعالة لإنقاذ الوضع الإنساني في الأراضي المحتلة ووقف العدوان الوحشي.

ومن جهته.. أشاد رائد رضوان بمواقف العراق الداعمة لفلسطين.. مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة النزاهة العراقية من أجل تبادل الخبرات ورفع كفاءة الحلقات الإدارية والمالية للسلطة الفلسطينية في هذا المضمار.