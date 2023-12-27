التموين: استمرار صرف السكر الحر على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو

قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي، إن مخازن شركتي الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بدأت فى صرف استعاضات السلع لما يقارب من 40 ألف منفذ تموينى متنوع ما بين بدال تموينى ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية.

وأشار إلى أن مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تصرف لمنافذ التموين 30 سلعة متنوعة ما بين السكر والزيت والدقيق والمكرونة والشاى وغيرها من السلع الأخرى.

وأضاف أن كيلو السكر يصرف على البطاقات بسعر 12.60 جنيه، وزجاجة الزيت عبوة 800جم بـ30 جنيها، مؤكدا أن لكل مواطن على بطاقة الدعم 1 كيلو سكر وزجاجة زيت بحد أقصى 6 كيلو سكر مدعم و4 زجاجات زيت أيضا، وأكد المتحدث الرسمى للوزارة استمرار صرف 2 كيلو سكر حر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو و1 كيلو سكر للبطاقة التى تشتمل على ٣ أفراد فأقل.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن مديريات التموين تتابع يومياً صرف السلع وصرف الاستعاضات الخاصة بمنافذ الصرف لضمان وصول السلع إلى المواطنين ووصول الدعم إلى مستحقيه.