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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن العام يضبط المتهم بسرقة مواطن بالإكراه في بني سويف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص ببنى سويف لقيامه بالتعدى على آخر وإحداث إصابته بقصد سرقة مبلغ مالى منه.
 فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ببا بمديرية أمن بنى سويف باستقبالها (طالب ، مقيم بدائرة المركز) مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ .
 بالفحص أكدت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز) وأنه حال سير المُصاب بالطريق العام بدائرة المركز وبحوزته (مبلغ مالى) أثناء محاولة المتهم سرقة المبلغ المالى قاومه المجنى عليه فقام بالتعدى عليه مما أدى لحدوث إصابته واستولى على المبلغ المالى ولاذ بالهرب .
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة .
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

بني سويف ضبط لقيامه بالتعدى على آخر