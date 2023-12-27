وكيل تعليم القاهرة توجه بممارسة الرياضة في الحصص الأولى

تفقدت زينب عبدالفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية، اليوم الأربعاء، مدرسة باب الشعرية الثانوية الصناعية بنات التابعة لإدارة باب الشعرية التعليمية .

جاء ذلك للأطمئنان على حسن سير العملية التعليمية، حيث كان فى إستقبالها نيفين عبد الملك مدير عام الإدارة، وعصام السيد وكيل الإدارة،محمد حمزة عثمان مدير المدرسة.

و تابعت " عبد الفتاح " ورش التريكو والمعامل العملية المختلفة، بالإضافة إلى مشاهدة حصة التربية الرياضية، مؤكدة على أهمية التربية البدنية وممارسة الرياضة فى الحصص الأولى من اليوم الدراسى حتى تمد الطالبات بالقوة والنشاط وتساعدهم على استكمال يومهم الدراسى بنشاط وتركيز .

وفى ختام الزيارة تقدمت سيادتها بالشكر والتقدير إلى مدير عام الإدارة ومدير المدرسة والمعلمين بالمدرسة على جهدهم المبذول للارتقاء بمستوى الطلاب بالعملية التعليمية ككل.

جاء ذلك وفق توجيهات أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بتكثيف المتابعات والجولات التفقدية لجميع مدارس القاهرة لمتابعة حسن سير العملية التعليمية بها وحرصاً على مصلحة أبنائه الطلاب لضمان وصول أعلى مستوى تعليمى لهم .