حصاد الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر لعام 2023

أعلنت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، بقيادة المهندسة رقية حماد، إنجازات الهيئة لعام 2023، وذلك في قطاع مشروعات المياه والصرف الصحي.

1 - في قطاع مياه الشرب، يجري العمل بمحطة مياه الطود المدمجة 10 ألف م3/ يوم، بنسبة تنفيذ 85%.

2 - تم النهو والتسليم لتوسعات محطة مياه أرمنت مرحلة ثانية 34 الف م3/يوم لتصبح بطاقة 68 الف م3/ يوم تمويل (الصندوق الإنمائى العربى الكويتى).

3 - في قطاع الصرف الصحي، تم نهو محطة رقم (1) صرف صحي إسنا.

4 - تم نهو صرف صحي النجوع بحري (محطة رفع ) بإسنا وجارى تسليم شبكاتها بالكامل بتكلفة قدرها 70 مليون والتى كانت متوقفة منذ عام 2010 والتى تخدم 28 ألف نسمة.

5 - تم النهو والتسليم الإبتدائى للمرحلة الأولى لمحطة المعالجة لصرف صحى الطود الجديدة، وجاري العمل بالمرحلة الثانية، حيث تم الاستلام الابتدائي للمحطة الرئيسية.

6 - يجرى العمل بصرف الطود القديمة (5 محطات رفع + شبكات + خطوط طرد ) بنسبة تنفيذ 85% بطاقة 7/10.5م3/يوم.

7 - العمل بصرف صحي الطارف القديمة بالقرنة بنسبة تنفيذ 74% (محطة رفع).

8 - العمل بتوسعات محطة معالجة الرواجح بنسبة 75% ، وصرف صحى الضبعية بنسبة 30% شبكات انحدار.

9 - تضمنت الإنجازات أيضا، تسليم محطة رفع الحمزية وخط الطرد جارى العمل فى نهو الشبكات.

10 - جارى العمل بصرف البغدادي بنسبة تنفيذ 95% (محطة المعالجة) بطاقة 9 الف م3/يوم.

11 - جاري العمل بصرف صحي البني والترعة والقباحى الشرقى بنسبة تنفيذ 85% وبقيمة تعاقدية 124 مليون (محطات رفع + شبكات).

12 - جاري العمل بصرف الرياينة بأرمنت بنسبة تنفيذ 98% (محطة رفع تصرف على معالجة أرمنت).

13 - جارى العمل بصرف صحى المحاميد قبلى وبحرى بأرمنت بنسبة تنفيذ 96% .

14 - يجري العمل بصرف صحى الديمقراط بأرمنت بنسبة تنفيذ 94%، والرزيقات قبلى بنسبة تنفيذ 96% والرزيقات بحرى بنسبة تنفيذ 92%.

15 - جارى العمل بصرف صحى الزينية بنسبة تنفيذ لمحطات الرفع وهي 85% مدامود قبلي – 81% مدامود العجوز – تم نهو المدامود بحري – 85% للزينية بحري – 90% للزينية قبلي – 90% الصعايدة – العشي 91% .