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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حصاد الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر لعام 2023

الهيئة القومية لمشروعات
الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي
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أعلنت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، بقيادة المهندسة رقية حماد، إنجازات الهيئة لعام 2023، وذلك في قطاع مشروعات المياه والصرف الصحي.

1 - في قطاع مياه الشرب، يجري العمل بمحطة مياه الطود المدمجة 10 ألف م3/ يوم، بنسبة تنفيذ 85%.

2 - تم النهو والتسليم لتوسعات محطة مياه أرمنت مرحلة ثانية 34 الف م3/يوم لتصبح بطاقة 68 الف  م3/ يوم  تمويل (الصندوق الإنمائى العربى  الكويتى).

3 - في قطاع الصرف الصحي، تم نهو محطة رقم (1) صرف صحي إسنا.

4 - تم نهو صرف صحي النجوع بحري (محطة رفع ) بإسنا وجارى تسليم شبكاتها بالكامل بتكلفة قدرها 70 مليون والتى كانت متوقفة منذ عام 2010 والتى تخدم 28 ألف نسمة.

5 - تم النهو والتسليم الإبتدائى للمرحلة الأولى لمحطة المعالجة لصرف صحى الطود الجديدة، وجاري العمل بالمرحلة الثانية، حيث تم الاستلام الابتدائي للمحطة الرئيسية.

6 - يجرى العمل بصرف الطود القديمة (5 محطات رفع + شبكات + خطوط طرد ) بنسبة تنفيذ 85% بطاقة 7/10.5م3/يوم.

7 - العمل بصرف صحي الطارف القديمة بالقرنة بنسبة تنفيذ 74% (محطة رفع).

8 - العمل بتوسعات محطة معالجة الرواجح بنسبة 75% ، وصرف صحى الضبعية بنسبة 30% شبكات انحدار.

9 - تضمنت الإنجازات أيضا، تسليم محطة رفع الحمزية وخط الطرد جارى العمل فى نهو الشبكات.

10 - جارى العمل بصرف البغدادي بنسبة تنفيذ 95% (محطة المعالجة) بطاقة 9 الف م3/يوم.

11 - جاري العمل بصرف صحي البني والترعة والقباحى الشرقى بنسبة تنفيذ 85% وبقيمة تعاقدية 124 مليون (محطات رفع + شبكات).

12 - جاري العمل بصرف الرياينة بأرمنت بنسبة تنفيذ 98% (محطة رفع تصرف على معالجة أرمنت).

13 - جارى العمل بصرف صحى المحاميد قبلى وبحرى بأرمنت بنسبة تنفيذ 96% .

14 - يجري العمل بصرف صحى الديمقراط بأرمنت بنسبة تنفيذ 94%، والرزيقات قبلى بنسبة تنفيذ 96% والرزيقات بحرى بنسبة تنفيذ 92%.

15 - جارى العمل بصرف صحى الزينية بنسبة تنفيذ لمحطات الرفع وهي 85% مدامود قبلي – 81% مدامود العجوز – تم نهو المدامود بحري – 85% للزينية بحري – 90% للزينية قبلي – 90% الصعايدة – العشي 91% .

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