تأجيل محاكمة المتهم بمواقعة شقيقته المعاقة ذهنيا بالفيوم لعدم وصول تقرير DNA

أجلت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بجلستها اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم بمواقعة شقيقته المعاقة ذهنيا حتى حملت منه سفاحا، إلى جلسة الأول من يناير المقبل؛ لعدم وصول تقرير أخذ العينة الوراثية DNA، كم أمرت بإلقاء القبض على والد الفتاة.

وصدر القرار برئاسة المستشار حسن دياب رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين أشرف عبد الغفور، وإسلام إبراهيم، ووكيل نيابة محمد أحمد، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى شهر أغسطس 2020، حينما أقدم شاب على الاعتداء على شقيقته المعاقة ذهنيًا داخل منزلهما بإحدى قرى مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وذلك خلال ملاحظتها وتربيتها لكونه له سلطة عليها، وفوجئ الأب بإصابة ابنته بإعياء شديد فاصطحبها إلى مستشفى الفيوم العام وفوجئ بأنّ المستشفى تخبره بأنّها حاملًا، مما أصاب الأب بصدمة، ويكتشف أنّ مرتكب تلك الجريمة ابنه.

وعلى الفور، اتجه الأب إلى مركز شرطة أبشواي بالفيوم، وحرر محضرًا ضد ابنه الذي جرى القبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معه، ثم أحالته إلى محكمة الجنايات التي تولت محاكمته من خلال عدة جلسات.