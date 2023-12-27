تشيلسي ينتظر هدايا "البوكسينج داي" أمام كريستال بالاس

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "ستامفورد بريدج"، لمتابعة جولة "البوكسينج داى"، بين فريق تشيلسى، الذى يستضيف نظيره كريستال بالاس، ضمن منافسات الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وتحمل تلك الجولة اسم "بوكسينج داي"، والتى تعود تسميتها إلى الحقبة الإقطاعية، عندما كان النبلاء يمنحون العاملين لديهم صناديق تحوي مواد غذائية، بينما أصبحت تلك الجولة في الحاضر هدية للمشجعين، رغم أنها لا تقام كاملة في نفس اليوم، بل توزع على عدة أيام، مثلما يحدث في الأسابيع العادية، وتكون إعلاناً لنهاية الدور الأول من البطولة، وستحدد هوية بطل الشتاء.

ويعيش فريق تشيلسى تلك الفترة أوقات عصيبه، حيث تلقى 4 هزائم متتالية خارج أرضه في البريميرليج، لأول مرة منذ 23 عامًا.

وستكون تلك المباراة صعبة بالنسبة لتشيلسى أمام كريستال بالاس، الذي يسعى هو الآخر لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد النتائج المخيبة للآمال، بعدما حقق أربع انتصارات فقط خلال الدور الأول حتى الآن، و6 تعادلات، بينما تعرض للهزيمة فى 8 جولات.

ويحتل فريق تشيلسى المركز الـ 11 برصيد 22 نقطة، بينما يقع فريق كريستال بالاس فى المركز الـ15 برصيد 18 نقطة.