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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حالة الطقس بالإسكندرية.. أمطار متوسطة وانخفاض في درجات الحرارة

تساقط الأمطار على
تساقط الأمطار على مدينة الإسكندرية
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تشهد مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تساقط الأمطار المتوسطة على مناطق متفرقة داخل المحافظة، تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة المتوقعة، حيث سجلت اليوم 19 درجة مئوية، مع سرعة رياح 14 كم/ ساعة.

وأعلنت منذ قليل الهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك قائلة، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

وأكمل البيان يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ومن المتوقع  أن تشمل الإسكندرية بباقي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مع تقدم الوقت، وتتقدم الأمطار إلى المناطق الداخلية مساء لتصل خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى خفيفة على مناطق من شمال الصعيد.

وقد أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن استعداد الشركة لتقلبات الطقس، فقد تمركزت الكثير من سيارات الشفط لسحب تجمعات مياه الأمطار، والتعامل الفوري معاها وتفادي الازدحام المروري على الطرق الرئيسية.

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