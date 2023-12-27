اليوم.. امطار متفاوتة الشدة على المحافظات وطقس مائل للبرودة نهارا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاربعاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد و مائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على اغلب الانحاء.

ويشهد الاربعاء امطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية ودمياط وبورسعيد وتكون غزيرة ورعدية مساءا علي فترات متقطعة.

وامطار خفيفة الي متوسطة على محافظة مطروح و مناطق من جنوب الوجه البحرى وتمتد مساءا الي مناطق من القاهرة الكبرى وتكون خفيفة على مدن القناة وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجة البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى 16 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 16 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 22 والصغرى 10، وعلى جنوب الصعيد 25 للعظمى 12 درجة .