اليوم.. نظر محاكمة طبيب روض الفرج المتهم بإجبار سيدات على الرذيلة

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء محاكمة طبيب نساء وتوليد في منطقة روض الفرج بالقاهرة، في اتهامه بإجبار السيدات على ممارسة الفاحشة.

وتلقي قسم شرطة روض الفرج، بلاغا من سيدة تتهم فيه طبيب نساء في شبرا بمساومتها على ممارسة الفاحشة مقابل إجراء عملية إجهاض لها، وعلى الفور تم القبض على الطبيب، وكشفت التحقيقات الأولية أن طبيب نساء وتوليد، يمتلك عيادة في منطقة شبرا، يجري عمليات إجهاض للسيدات، مقابل المال وممارسة الجنس معهن، ويبتزهن لممارسة الرزيله معهن، وكان المتهم يتحصل على أموال من بعض السيدات مقابل إجراء عمليات الإجهاض لهن.