تعرف على الأيقونة العجيبة لوالدة المسيح في بيت لحم

الأيقونة العجيبة لوالدة المسيح في بيت لحم وهي مُبْتَسِمَة هي قِصَّة ظهور المُعجزة لأُمّنا العذراء لِمُسْلِمٍ في بيت لحم في اليوم الأوَّل مِنَ الأسبوع المُقَدَّس ٢٠١٢.

روى الرُهبان الأرثوذكس في كنيسة المهد في بيت لحم هذه القصة للسيد ليكورغوس ماركودس الذي كتبها هنا باسمه .

بدُموعِ عينيهِ الغزيرة استدارَ نحو الرُهبان الذين كانوا يَنظرون إليه بقلقٍ. أخْبَرَهُم أنَّهُ مُسْلِم مِنَ المنطقة المحيطة ببيت لحم وأنَّهُ رأى في اليومِ السابقِ العذراء في نومه.

دعته الأُمّ القدّيسة لزيارة المكان الذي وُلِدَت فيه ابنها وكان عليه أنْ يَدخل المنطقة مِنْ باب منخفض. قيل له أنَّ يَتَقَدَّم إلى اليمين ثمّ يذهب إلى المنطقة حيث سيجدها ثم يضيء شمعتين أمام أيقونتها.

هذا الرجل لم يزر هذه الكنيسة منذ أنْ كان طفلاً صغيرًا ولم يذكر شيئًا عن الكنيسة. عندما وصل إلى هناك بعد ظهر ذلك اليوم ، ترك سيارته ومصابيحها تومض أمام المدخل الرئيسي للكنيسة , ظلت زوجته في السيارة.

عندما وصل ، شرع في الدخول مشيًا بخفة نحو المدخل المنخفض للكنيسة. أدرك وهو يمضي قدمًا أن كل شيء هو بالضبط كما وصفتها له أمنا القديسة. ثم ذهب يمينًا ونزولاً بعض درجات كنيسة جستنيان ودخل المنطقة الخاضعة لسلطة الكنيسة الأرثوذكسية وهي تؤدي إلى الكهف حيث ولد يسوع. كانت أيقونة الأم القدّيسة في المكان الذي أشارت إليه بالضبط. وكانت الأيقونة هي نفسها التي رآها في حلمه.

حيث تقع على الجانب الأيمن مِنَ الدرجاتِ المُؤَدِّيَةِ إلى مغارةِ وِلادةِ المسيح. تَفيضُ ملامح وجه هذه الأيقونة بالتعبير اللامتناهي من الحب والهدوء ، بينما تجلب الابتسامة الخافتة على وجهها الفرح إلى قلوب الحجاج.

الأيقونة محاطة بالأقمشة والمجوهرات الثمينة. لا توجد تفاصيل دقيقة حول أصل الأيقونة ولكن التقاليد تقول أنها أتت من روسيا وأنها مرتبطة بالإمبراطورة الروسية كاثرين التي زارت الأرض المقدسة بعد معجزة فعلتها والدة المسيح

نتيجة لذلك أعطتها ملابسها الإمبراطورية حتى ترتديها أم العالم. كما أعطتها مجوهرات حتى يمكن وضعها على الأيقونة. ووجهت أن الإمبراطورات في المستقبل يجب ألا يرتدين الياقوت ، ومن ثم فإن هذا الشرف المميز سيكون فقط للأُمّ المُقَدَّسَة.

هذه هي الأيقونة التي مجّدها المسلم عندما وصل إلى كنيسة ميلاد المسيح في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الاثنين المقدس. مِنَ الطبيعي أنه لم يكن يعرف كيف يتكلم اليونانية وكان الحديث مع الرُهبان باللغة العربية.

قدّم له الرُهبان أيقونة صغيرة لأمّنا القدّيسة قبلها بشكر. غادر الكنيسة بسرعة ، بالطريقة التي وصل بها ، لكنه عاد مرة أخرى بعد لحظات قليلة. لقد نسي أن القديسة أخبرته أيضًا أنه أثناء دخول الكنيسة ، يجب أن يرى أصدقاءها على أعمدة الكنيسة لذلك أخذه الرهبان لرؤية أعمدة الكنيسة المرسومة عليها أيقونات قديسين. بعض هذه الأيقونات اليوم مجرد ظلال ، وبعضها أسود والبعض الآخر باهت تمامًا، هؤلاء هم أصدقاء أمّنا القدّيسة.

جاءت لتظهر دعمها لنا حتى يكون لنا الصبر والأمل والعزاء وأيضًا لتؤكد لنا أن"ابنها سيأتي مرة أخرى و سيجمع كل القريبين منه