ليفربول يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بثنائية في شباك بيرنلي

ارتقى فريق ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا بعدما فاز على مضيفه بيرنلي، بنتيجة 2-0، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة مثيرة على ملعب "تورف مور".

سيطر ليفربول على مجريات اللعب منذ البداية، وصنع عدة فرص خطيرة، لكن بيرنلي صمد في الدفاع حتى الدقيقة 6، عندما افتتح الأوروجوياني داروين نونيز التسجيل لليفربول من صناعة كودي جاكبو.

وواصل ليفربول ضغطه في الشوط الثاني، وألغى حكم المباراة هدفا ثانيا لصالحه في الدقيقة 57 بداعي التسلل سجله اللاعب الشاب هيرفي إليوت.

وقبل النهاية، أضاف البرتغالي ديوجو جوتا الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 91 من تمريرة مميزة من الكولومبي لويس دياز.

وشهدت المباراة تألق الدولي المصري محمد صلاح الذي أطلق عدة تسديدات قوية على مرمى الخصم وكاد يحرز هدفا في نهاية الشوط الأول بعدما أطلق قذيفة ارتطمت بالعارضة.

وبهذا الفوز، تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا برصيد 42 نقطة، ليبتعد بفارق نقطتين عن أرسنال الوصيف برصيد 40 نقطة، في حيد تجمد رصيد بيرنلي عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر.

