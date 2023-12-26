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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مواهب الأوبرا لذوي القدرات الخاصة يتألقون على مسرح الجمهورية.. صور

جانب من الحفل
جانب من الحفل
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أحيت دار الأوبرا المصرية، مساء أمس الإثنين، حفلا فنيا لمركز تنمية المواهب بإشراف الدكتور سامح صابر، على مسرح الجمهورية، وذلك بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم.

وقدم طلاب ذوى القدرات الخاصة من فصل الغناء العربي بقيادة ميرفت فريد، بمشاركة فصل الباليه تدريب وإخراج عايشة فؤاد، مجموعة من الأعمال الغنائية الخاصة بالعام الجديد والأغانى الوطنية ويصاحبها مشاهد استعراضية وباليه منها: مارش باليه "كسارة البندق"، ومصر يا أول نور في الدنيا، وبحتاج لك وتحتاج لي، وعلى قد حبنا، ومسألة مبدأ، ةكان يا مكان، وكوكب تاني، وجت سليمة، وآخر أيام الصيفية، ولسة هتحلى، وليلة عيد، ولا اي كلام، وفرصة تتغير.. وغيرها.

جاءت الأغاني بأداء المطربين: مصطفى عبدالرحمن، وحسن الكاف، ومروان أحمد، وفريدة أحمد، واستيفن روماني، ومحمد أيمن، وعاصم محمد، ومريم طارق، وعز الدين سامح، وحنين سامح، وفرح محمد، وشرف أحمد، وسلوان محمد، وأميره عزت، ومحمد مصطفى، وعلي فرج، وبسمة ثابت، وسهى مدحت.

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