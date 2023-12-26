محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرية الجعافرة

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على تكثيف الجهود المبذولة لرفع معدلات الإنجاز للانتهاء من مشروع الصرف الصحى بقرية الجعافرة بمركز دراو لخدمة 21 ألف مواطن من أهالى القرية وتوابعها بإجمالى 17 قرية فرعية ونجع .

ووجه بمواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لتلافى كافة الملاحظات المرصودة أولاً بأول، علاوة على عدم السماح بأى تأخير فى البرامج الزمنية المحددة مع سرعة الإستبدال وإسناد الأعمال المتأخرة إلى شركات لديها الخبرة الكافية فى الاستعانة بالعمالة المدربة واستقدام المعدات الميكانيكية الحديثة لضمان الانتهاء من جميع المشروعات وبدء تشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب .

جاء ذلك فى إطار المتابعة الدورية لنسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى..حياة كريمة) والجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد على قيام وحدة حياة كريمة بجولة ميدانية لتفقد معدلات تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية الجعافرة، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من إنشاء 2 محطة رفع بقرية الفلاليح وقرية حديدون، وجارى الإعداد لإنشاء المحطة الثالثة بقرية الرتاج ، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ خطوط الطرد وشبكات الصرف بنسب تجاوزت 70% .

كما أوضح السكرتير العام المساعد أن الجولة الميدانية شملت أيضاً تفقد الأعمال الجارية بمشروع إنشاء الملعب القانون وإحلال وتجديد مركز شباب الجعافرة .

وقد اختتمت بعقد اجتماع تنسيقى مع المهندسة سوزان متولى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بحضور المهندس أحمد عفيفى مدير مشروع الصرف الصحى بشركة المقاولون العرب وذلك لمناقشة وبحث الآراء والمقترحات لإيجاد الحلول اللازمة للتغلب على التحديات التى تواجه تنفيذ المشروع ومنها الطبيعة الجبيلة العالية وارتفاع منسوب المياه الجوفية فى المناطق المنخفضة ، بالإضافة إلى ضيق بعض الشوارع وقربها من خطوط السكك الحديدية .

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