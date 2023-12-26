أستاذ علوم سياسية: الاحتلال خسر أكثر من 14 مليار دولار خلال الحرب على غزة

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك خسائر للعدوان الإسرائيلي في غزة على الجميع، حيث تتعرض دولة الاحتلال لخسائر اقتصادية نتيجة الحرب، وهناك تقارير تتحدث عن خسارة أكثر من 14 مليار دولار على مدار 80 يوما متواصلة من الحرب والعدوان.

وأضاف الحرازين، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ بدء العملية العسكرية، ومنذ الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني قدمت لدولة الاحتلال أكثر من 24 مليار دولار، موضحًا أن الدعم الأمريكي لدولة الاحتلال لا ينتهي عسكريا واقتصاديا.

وتابع، أن معظم السلاح الذي تستخدمه دولة الاحتلال يأتي إليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إننا نتحدث عن 230 طائرة شحن لنقل الأسلحة، وأكثر من 40 سفينة نقلت أسلحة أيضًا.