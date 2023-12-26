محافظ الشرقية يُتابع أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع مركز ومدينة الإبراهيمية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم مع المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية أعمال التطوير والرصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بنطاق المركز، وذلك تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدن.

كلف المحافظ رئيس المركز بإزالة أي معوقات تقف حائلاً أمام تنفيذ الأعمال الجارية لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، أنه جار تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بمنطقة جنوب المدينة والتي تشمل شارع الحريه الشارع الرئيسي لمدخل مدينة الإبراهيمية ومتفرعاته بأطوال ١٢١٦٠ مترا وبتكلفة إجمالية بلغت ٣ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه.

أكد المحافظ أن المحافظة تسير بخطى متلاحقة وسريعة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.