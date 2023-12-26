بالصور.. برنامج تدريبي لأخصائي الحماية الاجتماعية فى الدقهلية لتحسين مستوى الخدمات

شهد أيمن مختار، محافظ الدقهلية اليوم، فاعليات اللقاء الموسع الذي عقد بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة في إطار تنفيذ البرنامج التدريبي لدعم وتنمية قدرات الأخصائيين العاملين بمجال الحماية الاجتماعية داخل محافظة الدقهلية والذي تنفذه مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بإشراف ومتابعة الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع تامر سامي مدير الإدارة العامة للدعم العيني بوزارة التضامن الاجتماعي.

وقال محافظ الدقهلية ان الخطة التدريبية يتم تنفيذها من خلال برنامج تدريبي يستهدف تقديم الدعم الفني الأخصائيين في مجال الحماية الاجتماعية بما يضمن تحسين مستوى الأداء للخدمات المقدمة للفئات الاولي بالرعاية بنطاق محافظة الدقهلية.

وأشار مختار ان البرنامج يتم تنفيذه علي مرحلتين يستفيد منه 230 متدرب من العاملين بقطاع التضامن الاجتماعي في مجال تقديم الخدمات المتنوعة لجميع الفئات الأولي بالرعاية علي مستوى محافظة الدقهلية.

وأكد "مختار" انه يتطلع إلي أن يحقق البرنامج التدريبي أهدافه المرجوة لجميع المشاركين والاستفادة الكاملة من الموضوعات المطروحة بما يحقق المستهدفات الإقتصادية والتنموية لرؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ان البرنامج التدريبي المذكور يتم تنفيذه خلال الفترة من 24-28 ديسمبر الجاري وتستفيد منه كافة الادارات الاجتماعية علي مستوى المحافظة والبالغ عددها 18 ادارة اجتماعية بنطاق المحافظة.

ولفت وكيل الوزارة ان محاور وأهداف البرنامج التدريبي تتضمن العديد من الموضوعات التي تستهدف رفع كفاءة وتنمية ودعم قدرات العاملين في مجال الحماية الاجتماعية بالادارات الاجتماعية علي مستوي محافظة الدقهلية وتشمل هذه الموضوعات، شرح المستجدات بقطاع الحماية، والهيكلة الجديدة وفقا للقررات الوزارية الصادرة وبعض تعديلاتها، والتي تستهدف تعزيز العمل في قطاع الحماية وتأدية مهامه علي أكمل وجه، وقواعد وإجراءات العمل بقانون الطفل وتطبيقه، ومساعدات الدفعة الواحدة، والتصحر، وأسر المقاتلين، والاغاثة، والكروت، والدورة المستندية، ومعايير الصرف، والإقصاء وايضا النقل، والتحويلات بين المديريات، والتسجيل الجديد، والصرف للحالات الضمانية، والحالات الجديدة وتسجيلها، والصرف لها، ومستجدات برنامج تكافل وكرامه، وتطبيق خطوات وآليات التحقق لجميع العمليات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وإعادة التسجيل لبعض الحالات التي مر عليها ثلاث سنوات،وبرنامج مساعدات الحد من الفقر، ومنحة الألف يوم، مؤكدا ان هذا كله يستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الحماية الاجتماعية.

برنامج تدريبي لاخََصائي الحماية الاجتماعية بالدقهلية

برنامج تدريبي لأخصائي الحماية الاجتماعية بالدقهلية (2)

برنامج تدريبي لأخصائي الحماية الاجتماعية بالدقهلية (3)