محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء الممشى السياحي على النيل بالمنصورة

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء أعمال التنفيذ الجارية في القطاع الثاني “أعمال فرد السن - أعمال الكورنيش - أعمال صب البلاطات الخرسانية” من مشروع الممشى السياحى الجديد علي النيل بمدينة المنصورة بإجمالي طول 1,250 متر، والذي يتم تنفيذه علي مرحلتين، المرحلة الأولي تضم قطاع بطول 550 متر، والمرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر بعرض يصل الي 14 متر يضم طريق بعرض 6 أمتار ليكون ممشي للدرجات وألعاب الأطفال وممشي سياحي علي النيل بالإضافة إلي كورنيش ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية .

جاء ذلك بحضور المهندس أيمن سميح مدير هيئة الطرق بمنطقة الدقهلية، والمهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة، وممثلي الشركة المنفذة للمشروع .

ووجه محافظ الدقهلية الشكر للفريق كامل الوزير وزير النقل على دعمه الكامل للمحافظة لتنفيذ الممشي السياحي الجديد علي النيل ليكون متنفس ترفيهي لأبناء الدقهلية والذي يقوم بتنفيذه شركة النيل لإنشاء الطرق احدى شركات وزارة النقل، ووجه الشكر لوزيرة التخطيط ووزير الري علي دعمهم الكامل لتنفيذ هذا المشروع .

وقال مختار، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ القطاع الأول بالكامل وجاري الانتهاء من تنفيذ القطاع الثاني حيث بلغت نسبة التنفيذ فيه 65% وافتتاح المشروع قريباً، ليكون متنفساً جديد لأبناء الدقهلية بصفة عامة ولأبناء مدينة المنصورة بصفة خاصة .

ووجه المحافظ للمقاول المنفذ للمشروع بالعمل علي قدم وساق علي مدار 24 ساعه وتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة ، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لتذليل أي معوقات والانتهاء من المشروع وفقاً للبرنامج الزمني لدخوله الخدمة لخدمة المواطنين .

وأشار " مختار " إلى أن الهدف من مشروع امتداد الممشى السياحي الجديد هو خلق متنفس ترفيهي لأبناء محافظة الدقهليه وروادها وتوفير فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات خدمية من محلات مشروبات وأطعمة.

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محافظ الدقهلية يتفقد اعمال تنفيذ الممشى السياحي (1)

محافظ الدقهلية يتفقد اعمال تنفيذ الممشى السياحي (3)

محافظ الدقهلية يتفقد اعمال تنفيذ الممشى السياحي (4)

محافظ الدقهلية يتفقد اعمال تنفيذ الممشى السياحي (5)