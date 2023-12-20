محافظ الدقهلية يعلن ضخ كميات من البصل بمنافذ المنصورة بأسعار مخفضة

أعلن أيمن مختار، محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، عن بيع البصل بأسعار مخفضة تصل إلي 35% بالتعاون مع جمعية مواطنون ضد الغلاء أمام منافذ الجمعية بجانب بيع اللحوم وهم ( منفذ بيع اللحوم بشارع الجيش بجوار مديرية الزراعة أمام استاد المنصورة - منفذ بيع اللحوم بشارع الجيش أمام محطة الأتوبيس الدولي ) .

وأوضح محافظ الدقهلية أن هناك تنسيق مع جمعية مواطنون ضد الغلاء لتوفير مزيد من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع التجار والمصدرين لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط .

وأشار إلى أنه جرى إقامة 21 معرض لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بمختلف مراكز ومدن المحافظة من 15 الي 25 % و 30% لبعض السلع والمنتجات ، مشيراً إلي أن إجمالي عدد المنافذ والشوادر علي مستوى المحافظة بلغت 854 منفذاً تقدم كافة أنواع السلع والمنتجات والمواد الغذائية .

ولفت المحافظ الي أن المرحلة الحالية تتطلب التعاون بين كافة الفئات والقطاعات لدعم وتوفير كافة المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال التعاون مع مديرية التموين والطب البيطري والغرفة التجارية وجمعية مواطنون ضد الغلاء.

من جانبه أوضح محمود العسقلاني رئيس مجلس إدارة جمعية مواطنون ضد الغلاء أن الجمعية تسعى لتوفير عدد من السلع الغذائية بالتعاون مع مجموعة من التجار والمصدرين وتم اليوم توفير الدفعة الأولى وبيعها وسيتم توفير دفع متتالية بداية من يوم السبت القادم .

ضخ كميات من البصل فى اسواق الدقهلية

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