السيسي: زيارة رئيس البوسنة والهرسك تسهم في إثراء العلاقات بين البلدين

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، والوفد المرافق له، في أول زيارة إلى مصر على هذا المستوى الرفيع، مشيرا إلى أن تلك الزيارة سوف تسهم في إثراء العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف السيسي خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، بثته إكسترا نيوز، أن هذه الزيارة ستفتح آفاق جديدة بين البلدين، لتحقيق الصالح لشعب البلدين الصديقين.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك، إذ تحملت مسؤوليتها كدولة راعية للسلام في العالم، من خلال مشاركتها في عملية حفظ وبناء السلام في البوسنة والهرسك.