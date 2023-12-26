رئيس جامعة سوهاج يكرم 150 متدربا من أعضاء الجهاز الإداري| صور

كرم الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، 150 متدربا من أعضاء الجهاز الإداري بمختلف الإدارات والكليات، وذلك خلال حفل ختام المرحلة الأولى للخطة التدريبية لعام 2023، الذي نظمته الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات العامة، بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم، بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وأماني عثمان مدير عام إدارة التنظيم والإدارة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية.

وفى بداية كلمته، هنأ النعماني، أعضاء الجهاز الإداري لاجتيازهم الدورات التدريبية المطلوبة فى مجال تخصصاتهم، مؤكداً على أهمية تدريب الموارد البشرية ورفع مستوى كفاءة الموظفين وتزويدهم بالخبرات اللازمة بإعتبار العنصر البشري هو أساس نجاح أي مؤسسة، وهو الضلع الثالث لمنظومة العمل الجامعي، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية بالتطوير المؤسسي والإصلاح الإداري المنبثق من رؤية مصر 2030، بهدف إعداد جهاز إداري كفء يتسم بالنزاهة والشفافية، ويسهم فى تعظيم موارد الدولة ويحسن من إدارة مواردها، مقدماً خالص الشكر والتقدير للإدارة العامة للتنظيم والإدارة على ما تبذله من مجهودات فى مجال تنمية قدرات ومهارات العاملين بالجامعة، واستكمال ميكنة ورقمنة جميع الإدارات، من خلال التدريب على أحدث الأساليب العلمية فى الإدارة الحديثة، تماشياََ مع خطة الدولة للتحول الرقمي ولدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة.

ومن جانبه، أوضح المحاسب أشرف القاضي، أن إدارة الجامعة حريصة على تحسين مستوى الأداء الوظيفي للهيكل الإداري، وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية لتطوير منظومة العمل الجامعي، وذلك عن طريق استحداث برامج تدريبية متخصصة ومتميزة تساهم فى استمرار التقدم ومواكبة التطورات وتحقيق التنافسية، بما يضمن رفع مستوى كفاءتهم وتحقيق الرضا الوظيفي وبالتالي نجاح المؤسسة.

وأضافت أماني عثمان، أن الإدارة العامة للتنظيم والإدارة تسعي جاهدة إلى توفير كافة البرامج التدريبية التى تتناسب مع احتياجات وتخصصات مختلف الإدارات المركزية والكليات والمستشفى الجامعي، بهدف تطوير الأداء المؤسسي والعقلية القيادية، وخلق روح الإبداع والابتكار والتنافس الشريف بين أعضاء الجهاز الإداري، موضحة أن الخطة التدريبية لهذا العام شملت عددا من البرامج التدريبية التى غطت احتياجات العاملين بقسم التعليم و المستشفيات الجامعية، حيث ضمت دورات تدريبية فى مجالات الحاسب الآلي، التحول الرقمي، اللغات، وفي مجال الشئون المالية والموارد البشرية.

جدير بالذكر أنه في نهاية الحفل، قام رئيس الجامعة بتكريم 150 متدربا ممن اجتازوا الدورات التدريبية لعام 2023، بالإضافة إلى تكريم المدربين من مسئولي ومهندسي شبكة المعلومات بالجامعة.