لأول مره في مصر.. بروتوكول إماراتي مع اتحاد الطائرة لتحقيق التحول الرقمي للعبة

اجتمع الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر مع شركة إماراتية رائدة في مجال تطوير الأنظمة الرقمية، بهدف إتمام تفعيل النظام الإلكتروني الجديد الخاص بإجراءات تسجيل اللاعبين وإدارة المباريات بالإضافة إلى تفعيل نظام التحكيم الذكي والاستغناء التام عن الأعمال الورقية واليدوية، والذي يعتبر نقلة نوعية على مستوى الرياضات الجماعية.

ويأتي ذلك في خطوة نوعية تعكس التزام اتحاد الكرة الطائرة المصري بالتطور التكنولوجي وتحسين خدماته من خلال تبني الحلول الرقمية التي تواكب التطور السريع الذي تشهده جمهورية مصر العربية في مختلف القطاعات لا سيما الرياضات الجماعية.

وشهد الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة حضور كلاً من الكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد المصري، والمهندس ياسر أحمد المدير العام للشركة، وعادل بخيت المدير التنفيذي لفرع الشركة في مصر والكابتن رياض محسن مطور أعمال والمهندس عمر السيد مطور أنظمة ذكية.

وتم خلال الاجتماع وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق النظام الإلكتروني الجديد ومراجعة نتائج المرحلة التجريبية.

من جانبه، أكد المهندس ياسر قمر أن نظام اي تي سيستم مهم جداً وسينقل اتحاد الطائرة للعالمية ويسهل كثيراً من إجراءات إدارة شئون الإتحاد إلكترونيا بالاضافه للسكور شيت سيكون إلكتروني وسيتم إدارة مباريات الأدوار النهائيه للممتاز رجال وسيدات كتجربه أولي.

وأضاف ياسر قمر أن "الموقع الالكتروني الجديد لاتحاد الكرة الطائرة والتطبيق الذكي"، سيتيح للجمهور متابعة آخر أخبار الاتحاد ونتائج المسابقات والمباريات في الموسم الرياضي بشكل مباشر كما يعرض احصائيات المنتخبات الوطنية والأندية وترتيب المجموعات

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة أن التعاون مع الشركة الإماراتية الرائدة يأتي في إطار العلاقات الوطيدة بين الاتحادين المصري والإماراتي للكرة الطائرة من أجل تبادل أفضل الممارسات والتجارب التقنية في مجال تطوير قاعدة البيانات الخاصة باللاعبين وتسهيل إجراءات الاتحاد مع بقية الأندية.

وأوضح قمر أن البرنامج حصل عليه الاتحاد المصري دون تكلفة مالية ضمن بروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي وسيسهم في أتمتة إجراءات الاتحاد مع الأندية الرياضية وعمل حساب رقمي لكل نادي وكل لاعب يحتوي على كافة البيانات والسجل التاريخي للمباريات والمعاملات الداخلية مثل تسجيل وترشيح اللاعبين وعمليات الإعارة والتنقلات بين الأندية، كما يوفر تحليل للإحصائيات المسابقات والبطولات الرياضية ويحوكم الإجراءات المالية وإدارة حسابات الحكام والكوادر الفنية لكل الاندية.

وسيتم تفعيله ابتداء من الدور الثاني في الدوري مع بداية العام الجديد 2024.

وفي الختام، تقدم مدير عام الشركة المطورة بالشكر لإدارة اتحاد الطائرة على حسن الاستقبال والتعاون الملحوظ في تبني التقنيات الرقمية الحديثة وتوظيفها في تسهيل وتسريع الإجراءات وأكد استعداد الشركة لتسخير كافة امكاناتها التقنية لإنجاح هذا المشروع وتحويله إلى نموذج عالمي ناجح.