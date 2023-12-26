التشيكيون يتجمعون عند النصب التذكارية لضحايا حادث إطلاق نار جامعة براج

واصل المواطنون التشيكيون التوافد إلى النصب التذكارية التي أقيمت بشكل مرتجل لضحايا حادث إطلاق نار في جامعة ببراج حتى في ظل الاحتفالات بعيد الميلاد.

وذكر راديو (براغ الدولي) أن المواطنين وضعوا الزهور وأشعلوا آلاف الشموع خارج المبنى الرئيسي لجامعة "تشارلز" وخارج مبنى كلية الآداب بالجامعة، تكريما لضحايا حادث إطلاق النار المأساوي الذي وقع يوم الخميس الماضي وراح ضحيته 13 شخصا.

ويواصل رجال الشرطة التشيكية المزودون ببنادق نصف آلية، دورياتهم في شوارع العاصمة براغ خلال الاحتفال بعيد الميلاد، وسط تدابير أمنية مشددة في أعقاب الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن طالبا (يبلغ من العمر 24 عاما) قتل 13 شخصا وأصيب 25 آخرون في جامعة "تشارلز" في براغ قبل أن يتخلص من حياته؛ في أسوأ هجوم يشهده هذا البلد في تاريخه الحديث والذي ما زالت الشرطة التشيكية تحاول فهم دوافعه.