السياحة تعلن عن السماح  للسوريين بالحصول على التأشيرة "الاضطرارية" 

أعلن الاتحاد العام للغرف السياحية عن موافقة الجهات الوطنية على منح السوريين تأشيرة اضطرارية عبر منافذ الدخول المختلفة المصرية وذلك لحاملي تأشيرات دخول سارية لدول استراليا - نيوزيلندا -كندا - الولايات المتحدة الأمريكية - اليابان - بريطانيا- دول منطقة شنجن على جوازات سفرهم وسبق استخدامها للدخول للبلاد .

واضاف الاتحاد في بيان له اليوم ان القرار جاء بناء على توصيات الاجتماع التنسيقي المنعقد برئاسة احمد عيسى وزير السياحة والآثار بمشاركة الجهات المعنية والمتصلة بتقديم مزيد من التسهيلات في مجال منح تأشيرات الدخول للرعايا الأجانب

وأضاف الاتحاد في بيان له اليوم ان القرار جاء بناء على توصيات الاجتماع التنسيقي المنعقد برئاسة احمد عيسى وزير السياحة والاثار مع الجهات المعنية والمتصلة بتقديم مزيد من التسهيلات في مجال منح تأشيرات الدخول للرعايا الأجانب .

وتابع الاتحاد ان التأشيرة الاضطرارية للوافدين السوريين سوف تتضمن حامل التأشيرة او الاقامة فقط دون المرافقين على ان يتم تقييم الضوابط الجديدة الموضوعة في هذا الشأن عقب مرور ٦ أشهر من تاريخ تطبيقها

وكانت وزارة السياحة أعلنت عن إطلاق حزمة من التسهيلات الجديدة للحصول على التأشيرة الاضطرارية عند المنافذ المصرية وذلك في إطار تحفيز الحركة السياحية وتحقيق استراتيجية الدولة لاستقبال ٣٠ مليون سائح في ٢٠٢٨.