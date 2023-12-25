إيران: نحتفظ بحق الرد على اغتيال إسرائيل لموسوي في الزمان والمكان المناسبين

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، أن طهران تحتفظ بحق الرد على اغتيال إسرائيل للمستشار في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي بسوريا في الزمان والمكان المناسبين.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان: "ندين هذه الخطوة الإرهابية بشدة ونعدّها علامة أخرى على طبيعة الكيان".

وأضافت: "هذا الاغتيال يأتي استمرارا لجميع الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني المنتهك جميع القوانين الدولية".

وأوضحت الخارجية أن "إيران ستحتفظ بحق الرد على هذه الجريمة في الزمان والمكان المناسبين".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مساء اليوم، أن اغتيال إسرائيل لمستشار الحرس الثوري في سوريا رضي موسوي "علامة على إحباطه وعجزه وسيدفع ثمن هذه الجريمة بالتأكيد".