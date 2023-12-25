طارق العشري يعلن قائمة معسكر الاتحاد السكندري لمباراة فاركو غدًا

انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري،بقيادة طارق العشري، في معسكرًا مغلقًا بأحد فنادق الإسكندرية الليلة وحتى موعد لقاء فاركو، والمقرر إقامته غدًا الثلاثاء، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن طارق العشري، قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة فاركو المرتقبة في الدوري الممتاز.

واللاعبون هم: المهدي سليمان، عمر صلاح، إسلام ابو سليمة، هشام صلاح، سيف تقا، كريم الديب، محمود شبانة، أحمد غنيم، عمرو صالح، ناصر ناصر، خالد الغندور، عبد الغني محمد، رجب عمران، عمر الوحش، مورو ساليفو، أحمد عيد، بنيجامين بواتينج، بيكالي اوبامي، أحمد عادل ميسي، مابولولو.

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الـ ١١ برصيد ١٢ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري.