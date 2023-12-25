الأهلي يفوز على سيراميكا كليوباترا ويضرب موعدا مع فيوتشر بنهائي كأس السوبر المصري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر الفوز علي نظيره سيراميكا كليوباترا في اللقاء الذي جمعتهما مساء اليوم الأثنين على ملعب محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال الذي تستضيفه الإمارات للمرة الأولى بالشكل الجديد بمشاركة 4 أندية.

وجاء هدف الأهلي عقب مراوغة من إمام عاشور لتصطدم بالعارضة في الدقيقة ٩٤ من الوقت بدل الضائع.

وشهدت الدقيقة 33 سقوط محمد الشناوي بعد شكواه من الإصابة بشد في الخلفية وطلب الاستبدال، وشارك مصطفى شوبير بدلا منه في الدقيقة 36 كأول تغيير اضطراري في المباراة، فيما أهدر بيرسي تاو فرصة تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 38 بعدما سدد الكرة بيمناه وتصدى لها محمد بسام.

وسدد عمرو السولية تصويبة أرضية في الدقيقة 41 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى بسام، فيما أهدر طاهر محمد أخطر فرص الأهلي في الدقيقة 42 بعدما استلم تمريرة رائعة من بيرسي تاو وسددها أعلى العارضة، وصوب إمام عاشور تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد استقبال كرة ركنية من علي معلول ولكن أمسك بها بسام، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى انتهاء الشوط الأول.

وأجرى سيراميكا تغييرا مع بداية الشوط الثاني بنزول محمد توني بدلا من محمود زلاكة، وهدد سيراميكا مرمى الأهلي بتصويبة مباغتة من توني في الدقيقة 48، فيما سدد محمد عادل تصويبة في الدقيقة 49 ولكن مرت أعلى عارضة مرمى مصطفى شوبير، وأنقذ ياسر إبراهيم فرصة خطيرة لسيراميكا قبل وصول الكرة لقدم أحمد ريان في الدقيقة 62.

وأجرى سيراميكا ثاني تغييراته في الدقيقة 64 بنزول صامويل أمادي بدلا من محمد عنتر لتنشيط المنطقة الهجومية، وأجرى الأهلي ثاني تغييراته بنزول حسين الشحات وخالد عبد الفتاح في الدقيقة 65 بدلا من بيرسي تاو وعلي معلول، فيما أهدر كريم فؤاد وطاهر محمد فرصة مزدوجة للأهلي في الدقيقة 68 من هجمة خطيرة.

وأجرى الأهلي التغيير الرابع والخامس بنزول رامي ربيعة وأنتوني موديست بدلا من ياسر إبراهيم بسبب شكواه من الإصابة وطاهر محمد في الدقيقة 75، وأجرى سيراميكا تغيير ثالث بنزول جون إيبوكا بدلا من أحمد ريان، وسدد إمام عاشور تصويبة قوية في الدقيقة 85 ولكن مرت أعلى العارضة.

وأجرى سيراميكا تغيير في الدقيقة 89 بنزول آرثر بدلا من أحمد رمضان بيكهام، وسدد موديست تصويبة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ولكن مرت أعلى العارضة، وسجل آرثر لاعب سيراميكا هدف الفوز للأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالخطأ في مرماه، وتلقى محمد إبراهيم لاعب سيراميكا الطرد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وكريم فؤاد.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري واحمد بيكهام ورجب نبيل وأحمد هاني.

خط الوسط: أحمد قندوسي ومحمد إبراهيم ومحمد عادل ومحمد عنتر ومحمود زلاكة

الهجوم: أحمد ياسر ريان.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر لمواجهة فيوتشر يوم الخميس المقبل، والذي صعد إلى النهائي عقب تخطي بيراميدز في نصف النهائي الآخر

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