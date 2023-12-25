رئيس مياه الأقصر يتفقد مشروع الصرف المتكامل بمركزي إسنا والطود.. صور

تفقد اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الاثنين، أعمال مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى الريف المصري بمحافظة الأقصر، والذى يخدم حوالى 237 ألف نسمة بعدد 10 قرى بمركزي إسنا والطود.

وشملت الجولة الميدانية متابعة تقدم الأعمال بمحطة معالجة صرف صحي الكيمان بمركز إسنا بطاقة 28/21 الف م3/يوم، وأيضا خطى الطرد الرئيسى والسيب النهائي قطر 900 مم بطول 14 كم و700 مم بطول 10.5 كم بكيمان المطاعنة، وخط طرد رئيسى قرية توماس3 قطر 700 مم بطول 14 كم، كما شملت الجولة متابعة تقدم الأعمال بقرية أصفون المطاعنة (محطة الرفع وشبكة الانحدار) وقرية الكيمان (محطة الرفع الرئيسية).

واستمع رئيس مجلس الإدارة للموقف التنفيذى للأعمال من مديرى مشروعات الشركات المنفذة (شركة العبد وشركة تبارك)، وإستشارى المشروع ISC وممثلى وحدة المشروع PIU من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر.

وأكد رئيس شركة مياه الأقصر، الاستمرار فى دفع عجلة العمل وزيادة التوريدات الخاصة بالمشروعات والالتزام بجميع الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروع، والتأكيد على الإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وأيضا الالتزام بنهو المشروعات طبقا للبرامج الزمنية المحددة لها.

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