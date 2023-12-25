غدا.. فرقة "الفن الأصيل" تحيى ذكرى رحيل فريد الأطرش بالأمير طاز

ينظم مركز إبداع قصر الأمير طاز – بشارع السيوفية بالسيدة زينب- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا فنيا جديدا لفرقة "الفن الأصيل" برئاسة عادل السيد، في السادسة مساء غد الثلاثاء، الموافق 26 ديسمبر الجاري، وذلك احتفالا بذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش.

يتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة متنوعة من روائع أغانى وألحان الموسيقار فريد الأطرش، ويقام الحفل بالتعاون مع جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش.

ويعد فريد الأطرش أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود، وينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا التى كان لها دور مهم في التصدي للاستعمار الفرنسي.

بدأ فريد الأطرش مشواره الفنى بعد انتقاله للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد، وأسمهان، وقام ببطولة 31 فيلما سينمائيا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء، كما لحن لعدد ضخم من المطربين المصريين والعرب.