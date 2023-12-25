محمد صبحى يوجه رسالة إلى الفنان لطفى لبيب "إلى صديق العمر"

وجه الفنان محمد صبحى رسالة إلى الفنان الكبير لطفى لبيب، والذى سبق وأن جمعتهما أعمال فنية سابقة خلال مسيرة فنية كبيرة للنجمين الكبيرين.



ونشر الفنان محمد صبحى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة تجمعه بالفنان لطفى لبيب وعلق عليها "زميل الدراسة وصديق العمر حبيبي الفنان العظيم لطفى لبيب، صوره من ونيس الجزء السابع".



يشار أن الفنان محمد صبحى قد أعلن عن عمله المسرحى القادم "حديقة حيوان العالم"، وذلك بعد إنتهاء العرض المسرحى "عيله اتعمل لها بلوك"، والذى حقق نجاحاً كبيراً مع الجمهور.



وكشف صبحى عن طبيعة العرض المسرحى الجديد، حيث يقدم كوميديا إستعراضية غنائية، وهو ما إعتاد عليه معظم أعماله المسرحية.



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد صبحى مسرحية "عيلة إتعمل لها بلوك"، وتم عرضها بمسرح مدينة سنبل، وحقق العرض نجاحاً كبيراً وقت عرضة، وكانت تحمل شعار كامل العدد.



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