عابد: ندعم موقف القيادة السياسية المصرية لوقف إطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين

قال النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، إن الحرب فى قطاع غزة ستحول المنطقة بالكامل لمنطقة صراعات، ومن ثم على المجتمع الدولى أن يكون أكثر حزم بشأن التصدي للحرب الغاشمة التى يشنها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على وقف الحرب فى غزة، وذلك من خلال حزمة من التحركات الدولية والإقليمية.

وأضاف “عابد” خلال اجتماع البرلمان العربي اليوم برئاسة النائب عادل العسومي مع نواب البرلمان الأردني بشأن الأوضاع في غزة والتحرك المشترك أن القيادة السياسية المصرية تعمل على دعم الشعب الفلسطيني سياسيا وانسانيا، معتبرا قرار مجلس الأمن برقم 2272 والذي دعا إلى هدنة وممرات إنسانية ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، انتصار لجهود مصر الدؤوبة والمستمرة لإنهاء حالة الصراع الجاري وإرساء الاستقرار بالمنطقة.

وثمن نائب رئيس البرلمان العربي، دور مصر بشأن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، ووقف نزيف الدماء في غزة، والعمل الجاد مع الأطراف الدولية الداعمة للسلام، من أجل إعادة إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 في إطار رؤية حل الدولتين.

وأكد النائب علاء عابد، أننا جميع ندعم موقف القيادة السياسية المصرية الثابت من التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار يحافظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين، ويخفف من وطأة الأزمة الإنسانية على سكان القطاع ويحمي المنطقة كلها من مخاطر كثيرة.