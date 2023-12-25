هل يخسر بيومي فؤاد شباك التذاكر؟.. قبل عرض فيلم "كارت شحن"

يعيش الفنان بيومي فؤاد حالة من النشاط الفني، حيث إنه يشارك في عدد من الأعمال المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض، مثل مسرحية "السندباد" مع الفنان كريم عبدالعزيز ومن المقرر أن يستمر عرضها حتى 28 ديسمبر الحالي، وشارك في مسرحية "زواج اصطناعي" مع عدد من نجوم الوسط الفني.

وتعرض الفنان بيومي فؤاد الفترة الأخيرة إلى نقد شديد بعدما هاجم الفنان محمد سلام أثناء عرض مسرحية "زواج اصطناعي" في المملكة العربية السعودية، وقال: "من حقك إنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك إنك تغلط في فنك.. إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم.. إحنا بنقدم فننا".

يذكر أن الفنان بيومي فؤاد شارك في فيلم "الخميس اللي جاي" وكانت إيرادات العمل صادمة للجمهور، محققًا 1004 جنيهات فقط، وحقق هذا العمل خلال فترة عرضه على مدار شهرين ونصف 3 ملايين جنيه و 937 ألف جنيه.

وفي هذا السياق، ينتظر الفنان بيومي فؤاد عرض فيلم "كارت شحن" المقرر عرضه يوم الأربعاء المقبل في جميع دور العرض المصرية، ويتم العرض الخاص للعمل يوم الثلاثاء مع نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: محمد ثروت، هالة فاخر، إسماعيل فرغلي، عمرو رمزي، سامي مغاوري، صبري عبد المنعم، احمد شيبة، يظهر خلال الفيلم عدد من ضيوف الشرف مثل الفنانة هنا الزاهد، من تأليف محمود صابر وإخراج شادي علي.