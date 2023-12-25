مراسل القاهرة الإخبارية: قصف عنيف لبعض البلدات اللبنانية على الحدود مع إسرائيل

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن هناك قصف إسرائيلي عنيف لبعض البلدات اللبنانية على الحدود مع إسرائيل.

وأضاف سنجاب، في رسالة له على الهواء، أن حزب الله نعى أحد عناصره في منطقة الجبل في الجنوب اللبناني وذلك بسبب القصف الإسرائيلي المكثف، مشيرا إلى أن القطاع الأوسط بالحدود الجنوبية اللبنانية يتعرض لقصف هو الأعنف منذ أكتوبر الماضي.

وتابع أن القطاع الغربي من الحدود اللبنانية الجنوبية تعرض إلى قصف إسرائيلي شديد وإطلاق رصاص عشوائي على طول الحدود.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الـ80 عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بقصفها جوًا وبحرًا وبرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة.